В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який вирішив приміряти на себе роль "Карлсона"

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін.

"А як же я? Адже я краще, ніж Помпео", - нібито говорить він.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Путіна представлений в образі мультяшного героя Карлсона, який прилетів до Лукашенка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

"Як колгоспник", "Краще країн можуть бути тільки країни, де ще не бував", "помпукин", "вогонь", "Розворот Білорусі в бік США - процвітання і стабільність. Інтеграція в Росію - розруха і злидні. Що вибере Лукашенка??", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах. На цей раз у звичному для себе стилі Володимира Путіна відомий карикатурист висміяв Сергій Йолкін.

Художник зобразив спантеличеного Володимира Путіна, який тримає у руках дві таблички з пропагандистськими закликами до росіян "Не розгойдуйте човен" і "Немає часу на розкачку".

"Велика влада великі протиріччя", - йдеться у підписі до опублікованої карикатури на президента РФ.

"Сергій, ви геній", "Розгойдуючи не розгойдувати", "Мені було бачення картинки з подразвалившейся дерев'яним коником-іграшкою", "Він що то про "рай" і "дерев'яний макінтош" ніс...", "Все логічно. Часу на розгойдування човна немає, вона вже йде до дна, тому щури біжать з човна однією конституції на іншу, думаючи що це їх врятує. Ну і, зрозуміло, до інших громадян їм діла немає", "Путін: "Не розгойдуйте човен, купуйте краще горілку", "Човни не вистачає для повноти", "Так начебто все правильно, просто висновок недописан", "Вона потонула...", "Видно, вже зовсім підгорає у Царапыча, якщо всі про час про розкачку волає", "Поміняти б цього коня на переправі", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

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