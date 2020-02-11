Про прощення можна навіть не говорити

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який довів своїх громадян до «сказу»

Як повідомляє Politeka, фотожабу опублікував карикатурист Альоша Ступін.

Так, на фотожабе Путін зображений замість людини на легендарному малюнку винахідника Леонардо Да Вінчі «Вітрувіанська людина». При цьому на руці у нього так і красується три пари годин. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«я думав це методичка по розкриттю щури з картинками», «галерное переріз», «А електроди на геніталіях? Адже чекісти так це люблять», «Черевички гарні», «Так само іржали і над леніним, коли препарували його тільце і сифілітичний мозок», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, страх президента РФ Володимира Путіна виплив назовні, виявляється глава Кремля боїться повторити долю одного з найжорстокіших диктаторів в історії.

Володимир Путіна затіяв масштабні перестановки у владі і зміни до Конституції, через те, що боїться повторити долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Таку думку висловила політолог з Московського центру Карнегі Тетяна Станова у розмові з німецьким виданням, додавши, що Володимир Путін просто хоче зробити свій відхід сприятливим для себе.

"В історії було багато випадків безславного закінчення довго зберігалися автократії, і Путін був шокований страшним вбивством Муаммара Каддафі. Путін знає, що відхід у відставку сприятливий для нього самого", – вважає експерт з РФ.

Нагадаємо, у Росії видали фінальну мета Путіна в Україні.

Як повідомляла Politeka, Путін в костюмі Карлсона здивував Лукашенко, скандальне фото.

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.