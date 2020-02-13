В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за бажання повернути країну в минуле

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін.

Так, опублікованій на фотографії видно, як Путін «по-тихому» намагається замести майбутнє Росії під килим. На ньому видно символічна напис – «минуле». При цьому художник передав настрій володаря Кремля – він явно нервує, роблячи це.

«В Росії дві біди - прекрасне минуле і сумне сьогодення...», «В Росії дві біди - прекрасне минуле і сумне сьогодення...», «Не так буває страшна стара мітла, як новий двірник...», «Супер! Вся суть системи в одній картинці», «Яка принадність, повернутися в чудові 90, путінізм», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз голосно осоромився

На цей раз Володимира Путіна яскраво висміяли за показуху, яку він влаштував з топ-чиновником в Кремлі.

Відповідна публікація з'явилася в мікроблозі російського пропагандиста Дмитра Смирнова, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Ми повинні вирости практично в десять разів»: Глава Мінбуду Якушев пообіцяв Путіну щорічно розселяти, починаючи з цього року, більше одного мільйона квадратних метрів аварійного житла» , - йдеться в публікації.

Користувачі різко відреагували на чергову показуху Володимира Путіна і в цьому контексті згадали його традиційну фразу "часу на розкачку немає ні хвилини".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".