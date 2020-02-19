Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує ганьбитися на публіці

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля оконфузився з візитом у Санкт-Петербург, де він планує покласти квіти до пам'ятника свого покійного соратника Анатолія Собчака.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Володимир Путін сьогодні в Санкт-Петербурзі візьме участь в заходах, приурочених до 20-річчя з дня смерті мера міста Анатолія Собчака: Президент покладе квіти до пам'ятника Собчаку на Василівському острові і відвідає концерт його пам'яті в філармонії", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на пост Смирнова і відзначили, що навіть з такого заходу Володимир Путін влаштовує показуху. Інших коментаторів повеселила боягузтво лідера Кремля, оскільки поряд з пам'ятником було встановленл броньоване скло.

"Собчак хотів приструнити пітерську мафію, але раптово стався серцевий напад. Хто б це міг бути зацікавлений з ближнього кола?", "Дайте йому валізу Собчака паплюжити в знак пам'яті", "Злодій вшанує пам'ять злодія", "Міг би просто пішки до мосту Нємцова пройти і покласти квіти", "Позорище...", "А устілками буде себе від народу (від суспільства) відгороджувати?", - пишуть користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, що над Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соцмережах. На цей раз лідер Кремля яскраво осоромився, намагаючись зіграти на роялі.

Архівне відео в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який, по незрозумілим для всіх причин, продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«З чого починається Батьківщина» і Blueberry Hill: Як Путін вчився співати і грати на роялі», - йдеться у підписі до опублікованого курйозного відеоролика.

"А пропаганда переконує росіян, що у Путіна не вистачає часу зайнятися країною. Він один, а проблем багато. А от вчитись грати на роялі, водити камаз, кататися на ковзанах та іншою хернею, час є", "Дуже нагадує президннта Туркменістану", "Він і літун, і пливун, і рибалка, і льотчик, і підводник, і гребник, і комбайнер, і хокеїст, і музикант. Тільки президентом Росії так і не став", "Картонний цар", "Залишилося лише дуетом з бузової заспівати", "Огидно...", "А без рук слабо?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Смирнова.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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