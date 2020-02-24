23 лютого в Росії відсвяткували День захисника Вітчизни

Користувачі мережі не тільки привітали один одного зі святом, але й створили влучні фотожаби, присвячені йому, пише Рoliteka.net.

Так, в одній з груп в Твіттері вирішили висміяти Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, якого називають найкращим другом президента Володимира Путіна.

На розміщеній фотожабі були знімки зірок естради: Григорія Лепса, Сергія Пєнкіна і Сергія Звезрева. Наприкінці них прикріпили зображення Шойгу.

"Лепс служив, Пєнкін служив, Звєрєв служив, а Шойгу не служив...", - написали автори публикації.

За кілька годин пост зібрав понад 500 лайків та багато коментарів.

"Дик ті-то "артисти", а цей - клоун...", "А нагороди всі суцільно з колчаківських фронтів", "Зате на ньому медалей, як на Брежнєві. Який, до речі, воював", "Якщо військову кафедру в інституті можна вважати за службу,після якої він отримав лейтенанта запасу", "Тувинські маршали не служать!", "Ну так, троє стрибнули вище голови. Один зіскочив з героїну і став зіркою; другий виконав мрію і став великим артистом; третій зробив неможливе в перукарському мистецтві і став міжнародною зіркою. Ну а... Згадала, зелену церкву на пів-дивізії місткістю зводить", "дик знав "служив-не мужик", "У Шойгу була військова кафедра", "Генералів багато)))", "Ройзман служив?", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Володимир Путін на зустрічі з простими громадянами взболтнув зайвого.

Виявилося, що президент нібито був здивований словами росіянки про те, що її пенсії недостатньо для того, щоб прожити в країні.

«Вона точно ваш співробітник?», - цікавиться він у охоронця.

Слова гаранта одразу висміяли у мережі. Так, художник Сергій Йолкін намалював влучну карикатуру.

Нагадаємо також, що на новій карикатурі на честь 23 лютого Путін з голим торсом і двома годинами на руках позував на танку, який нібито кудись їде. Дану картинку опублікував Альоша Ступін в Facebook.

«З 23 лютого росіяни!», - нібито говорить Путін.

Користувачі мережі поставили масу лайків.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.