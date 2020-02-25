Російського президента Володимира Путіна в черговий раз висміяли за показуху на публіці

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало привітання від Володимира Путіна російським будистам з наступаючим Місячним роком.

Подібна публікація з'явилася в особистому мікроблозі російського пропагандиста Дмитра Смирнова, який продовжує вперто називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Нехай наступний рік буде для вас щасливим і благополучним, принесе успіхи у добрих справах і починаннях»: Володимир Путін привітав буддистів Росії з настанням Нового року за місячним календарем», - йдеться в публікації.

Росіяни різко відреагували на пост Смирнова і припустили, що для зустрічі з буддистами відправили нового двійника Володимира Путіна.

"Буддистів привітав, а свідків Єгови посадив. Ох**но дід", "А якутського шамана привітав?", "А ось сидетели Єгови всі терористи, світ здригається від терриристических актів, скоєних ними. Добре що у нас є сама мирна релігія-іслам", "Дід Поздравлюн", "Вампіри живуть по ночах. П**даравлюн за місячним календарем", "А це якась нова версія Путіна?" "Ну і робота у президента! На вінках стрічки мусолити і вітати в перервах від плавання і забивання шайб", "І не забув їм накинути 5 років до пенсійного віку,для більшого щастя і благополуччя", "Консерви", - жартують користувачі комментариях.

Раніше ми розповідали про боязкий вчинок Володимира Путіна. На цей раз лідер Кремля оконфузився з візитом у Санкт-Петербург, де він планує покласти квіти до пам'ятника свого покійного соратника Анатолія Собчака.

"Володимир Путін у Санкт-Петербурзі візьме участь в заходах, приурочених до 20-річчю з дня смерті мера міста Анатолія Собчака: Президент покладе квіти до пам'ятника Собчаку на Василівському острові і відвідає концерт його пам'яті в філармонії", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на посаду і відзначили, що навіть з такого заходу Володимир Путін влаштовує показуху. Інших коментаторів повеселила боягузтво лідера Кремля, оскільки поряд з пам'ятником були встановлені броньовані скла.

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