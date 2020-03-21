У Білій Церкві (Київська область) помітили людей у спецкостюмах і зняли їх на відео

На кадрах видно, як невідомі в спеціальных костюмах поливають зупинку зі шлангів, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Користувачі мережі стали бурхливо обговорювати те, що відбувається. Після чого вийшов сюжет про цих "инопланетян".

Як виявилося, люди в костюмах обробляли зупинку розчином хлориду. Це пов'язано з тим, що в Україні оголошено карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб припинити поширення хвороби були прийняті відповідні заходи.

Відеосюжет за пару днів зібрав понад 2000 лайків і трохи коментарів.

"ДУРДОМ ТРИВАЄ!", "Цю руду треба обробити теж потрібно", "Для чого вони одягнені як космонавти? Щоб цими ж хімікатами не отруїтися?", "Не нагнітайте паніку", "Причому тут мер це МНС працює", "прибирання вздовж доріг - бруд, пил. Все піднімається в повітря. Зверніть увагу", написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що київська влада прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації через спалахи коронавірусу COVID-19.

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, зараз документи проходять юридичні процедури.

Також він додав, незважаючи на це, заходи, пов'язані з НС, вже почали впроваджуватися.

Раніше повідомлялося, що станом на 20 березня, в Україні підтверджено 26 випадків захворювання.

Зокрема, в Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі почувають себе добре і отримують симптоматичне лікування, в Житомирській області - 2 випадки, в Києві - 3 підтверджених випадки, Донецька область - 1 інфікований, Дніпропетровська область - 2 інфікованих.

Нагадаємо також, що ведучий інфекціоніст Моз Ольга Голубовська розповіла, що у коронавірусу була велика кількість невпізнаних джерел перш, ніж він потрапив на нещасливий ринок в китайському Ухані.

Як виявилося, COVID-19 був вперше виявлений в КНР.

Нагадаємо, три правила, які вбережуть українців від коронавіруса: відомий лікар дав рекомендації.

Як повідомляла Politeka, названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

Також Politeka писала, що число заражених коронавірусом у Києві зросла, офіційна заява МОЗ: що відомо.