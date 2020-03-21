Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало свіже фото Володимира Путіна і сирійського диктатора Башара аль-Асада.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий кремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

«Путін і Асад обговорили ситуацію в Сирії: «У тому числі стабілізацію обстановки в идлибской зоні. Володимир Путін привітав Башара Асада з наступаючим мусульманським святом - Вночі вознесіння пророка Мухаммеда», - сказано в підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що у Володимира Путіна серйозні зміни в зовнішності.

"А Асад вже обнулився? Або тільки думає?", "Саудитів буде вітати?", "Що-то дід плямами пішов", "Чекаємо ніч вознесіння Х*йла", "Одного зросту!", "Чому Путін весь час сумний, а Асад веселий?", "Трупні плями пішли по ботоксному обличчю дідуся. Він вже замовив собі однушку під землею?", - жартують користувачі в коментарях під постом Смирнова.

Раніше ми повідомляли, що російський президент Володимир Путін осоромився черговим маренням заявою. На цей раз лідер Кремля розлютив росіян реакцією на те, що його в Російській Федерації часто порівнюють з царем.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

"Як ставитеся до того, що вас називають царем? Путін: Ну це не відповідає дійсності. Я ж працюю кожен день, я не царствую. Цар сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і зроблять. А сам тільки шапку приміряє і виглядає в дзеркало. Я працюю кожен день", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на пост Смирнова і назвали Володимира Путіна сором'язливим злодюжкою. Інші припустили, що президент важко хворий і йому потрібно терміново звернутися до лікарів.

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