В мережі висміяли показову акцію Володимира Путіна з візитом в лікарню для заражених коронавірусом

У вівторок, 24 березня, президент РФ вирішив заспокоїти своїх співвітчизників і прибув з візитом в московську лікарню, яка приймає інфікованих коронавірусом. Під час свого візиту він поспілкувався з лікарями і продемонстрував готовність клініки до прийому пацієнтів. Як повідомляє Politeka, журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував відповідні відео в Твіттері.

Втім, цей візит виявився дуже схожий на ретельно зрежисовану акцію. Крім того, в якийсь момент Путіна переодягли в захисний костюм, вид якого, особливо на тлі інших лікарів і медсестер без подібних засобів захисту, насмішив багатьох інтернет-користувачів.

Крім того, кумедним видався діалог Путіна з одним із лікарів.

«Як лікарня?», - поцікавився президент у доктора, на що той коротко відповів: «Космос».

Ці слова багатьом здалися іронічними. У мережі активно обговорюють цю акцію.

«А в реальні лікарні ..а не показушні заїхати не хоче», «Це боягузливе чмо боїться навіть коровай біля трапа приймати і зі своїм кухлем скрізь. Або двійник (якого не шкода) або все цирк», «Лікувати пацієнтів приїхав?», «Чому лікарі в звичайних масках, а дід у респіраторі?», «Дід зібрався за амфорами пірнати?», «Огидний цирк і дві кобили», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Путін голосно осоромився в розпал епідемії коронавіруса.

Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Пафосний пост в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу". Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.

Путин в Коммунарке: Костюм и респиратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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