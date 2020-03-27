У РФ вирішили переконати весь світ, що вони не злопам'ятні і щедрі

США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом, і Росія відразу ж заметушилася

У Twitter Посольство Російської Федерації укололо американські ЗМІ за те, що ті все частіше публікують матеріали про неблагополучну ситуацію в Росії з коронавірусом і тут же приміряли «біле пальто», передає Politeka.

«Прості американці повинні знати – Росія, за необхідності, буде готова допомогти і США, як не раз пропонувала допомогу в гасінні пожеж в Каліфорнії», – написали у твіті співробітники відомства.

На публікацію звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, поділившись прикладом російського «альтруїзму і безкорисливості» на своїй сторінці в соцмережі.

«Прохання, якщо п'єте каву, акуратніше і не іржати, це не анекдот. Росія готова допомогти США в боротьбі з коронавірусом», – підписав він публікацію.

Відзначимо, що українські та російські користувачі по-різному відреагували на запевнення посольства про готовність допомогти «американським братам».

«Вони готові на все заради зняття санкцій. запропонуйте цим товаришам йти нах ** р з Криму і з Донбасу і буде їм щастя», «Це ж як треба було обробити своє населення, щоб новина, яка у всьому світі (РФ допоможе США з вірусом) викликає тільки ржач, втюхувати своїм "виборцям" на повному серйозі!!! Нас за "мир за всяку ціну" в таку країну до такого стану свідомості ведуть?!», «Расєйські вірусологи найкоронавірусніші вірусологи у світі», «Італії вона нормально допомогла?», «Звичайно, допоможуть - новачком або чимось гірше», – пишуть співвітчизники.

У свою чергу росіяни дорікають посольству в відсутність самоповаги.

«Лизоблюдство - вони нас з дипвласності виперли, всяку гидоту роблять, а ми підлабузнюємося перед ними...тьху...хочете допомогти - зробіть інфекційну у Воронежі, у нас з коронавірусом хворі в дитячій інфекційній лежать, сьогодні в новинах говорили», «Ага! Вони нам санкції, наклеп, дезу, блокування СП-2, а ми їм допомогу. У вас все в порядку з національною самоповагою, панове посольські?», «Росія може допомогти кому завгодно, тільки не собі», «Гасити власні пожежі в Сибіру - недоцільно! Зате Каліфорнії допоможемо... Як завжди про власний народ думають в останню чергу. Тепер Путін направив російських лікарів в Італію. Потім обов'язково буде просити зняти санкції. Виправдовуючись: "Ми ж вам допомагали...», – пишуть у коментарях на сторінці дипмісії.

Нагадаємо, РФ перекинула в Європу "допомогу" проти коронавіруса, італійці в розпачі.

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