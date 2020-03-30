Президент Росії Володимир Путін знову осоромився перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз російський президент зганьбився, записуючи відеозвернення до населенню на тлі епідемії коронавіруса.

Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагадист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Пєсков про підготовку звернення Путіна до нації: Нарада тривала три години, висловлювалися різні прогнози розвитку ситуації. У підсумку ввечері президент прийняв рішення виступити з заявою до людей. Суперечки були, тому що це безпрецедентна ситуація, ідеальний шторм", - сказано в публікації.

Користувачі гнівно відреагували на показуху Кремля і зазначили, що Володимир Путін "почав хитати човен" у своїх інтересах.

"Три години радилися скільки грошей брати з вкладів громадян?" "В результаті вийшов пшик.. Ні допомоги населенню... Ні канікул для бізнесу ..зате Роснафті допомогли", "Три години радитися, щоб видати таку херню. Всі непрацюючі полетіли розносити заразу по регіонах, в яких інфекціоністів оптимізували років 10 тому і ШВЛ по одній штуці для звіт", "Щур розкачала човен - тепер її нудить", "Гнати цього бездаря треба", "Що він несе? Замазування соплями бездарних управлінських рішень!", - пишуть росіяни в коментарях під публікацією Смирнова.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби.

Черговий шедевр зробив відомий російський художник Ігор Поночевний, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін".

На яскравій фотожабі можна побачити оголеного Володимира Путіна, який вирішив прикритися парасолькою від "коронавірусного" дощу.

Користувачі з гумором відреагували на новий шедевр Альоші Ступіна і назвали російського президента "вірусом з підворіття".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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