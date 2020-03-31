Президент країни-агресора Володимир Путін знову опинився в епіцентрі уваги

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін зганьбився з безглуздим указом в розпал епідемії смертельного коронавіруса COVID-19.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив рядовий кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Коронавірус коронавірусом, а армія за розкладом: Володимир Путін підписав указ про весняний призов з 1 квітня", - написав він у своєму мікроблозі.

Росіяни гнівно відреагували на безглуздий указ президента РФ і відзначили з сарказмом, що зараз найбільш "відповідний час, щоб товпитися у військкоматах".

"Ну що, пішов коронавірус в армію, молодняк міцний,переживе, а полкани і генерали навряд чи", "Даааа, саме час у військкоматі штовхатися", "Сини Ротенбергів, Сечіних, Грефів... В перших рядах сподіваємося", "Враховуючи те, яка в армії медицина, це кращий спосіб показати, наскільки йому пофіг здоров'я людей. браво! +100 очок до народної любові", "Ну слава Богу! Тепер цей коронавірус буде окуляри драїти, швабри в д*пи пхати, ну що там ще в російській армії займаються", "Зовсім з гарбузом погано?" "Гарматне м'ясо готове", "Б**дь, в країні епідемія, а йому все в війну хочеться гратися", "А з армії повернеться стільки ж, скільки піде?", - жартують вони в комментариях.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін осоромився під час звернення до росіян.

Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагадист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Пісків про підготовку звернення Путіна до нації: Нарада тривала три години, висловлювалися різні прогнози розвитку ситуації. У підсумку ввечері президент прийняв рішення виступити з заявою до людей. Суперечки були, тому що це безпрецедентна ситуація, ідеальний шторм", - сказано в публікації.

Користувачі гнівно відреагували на показуху Кремля і зазначили, що Володимир Путін "почав хитати човен" у своїх інтересах.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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