Володимир Путін здивував росіян великим зрістом після своєї недавньої «пропажі»

В останні дні в Росії багато хто задавався питанням про те, куди подівся президент, який на якийсь час перестав з'являтися на публічних заходах. У мережі ходило багато чуток про те, куди міг зникнути голова Кремля.

Як повідомляє Politeka, на тлі цих чуток користувачі поділилися знімком, який, втім, викликав нові питання. На фото можна побачити, як Путін входить в урядовий зал, а за ним по п'ятах йде міністр оборони Росії Сергій Шойгу. При цьому президент РФ здається помітно вище міністра, що виглядає досить підозріло.

«Після зникнення, новий Путін встиг сильно зрости», - написав користувач Кирило Рідний, опублікувавши знімок в Твіттері.

Інші користувачі погодилися з тим, що Путін на фото виглядає занадто високим. Люди навіть публікують інші спільні фото російського президента з Шойгу, на яких чітко видно, що міністр оборони набагато вище.

«185 cm? Рептилоїди випустили покращеного клона», «Йо-мойо!! Ось що вірус животворящий робить!», «Ця ситуація вже описана класиком: За час шляху, собака могла підрости...», «Погремуха "Баскетбольний". Буде заміщати "Банкетного" поки той з короною валяється в бункері. Плюс пинєходи не будуть палитися», «Та ні це Шойгу вкоротили», «Апарат Ілізарова?», «Взагалі баскетболіст! Напевно справжній відсиджується десь на Уралі в бункері» - коментують люди.

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