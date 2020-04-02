Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через ганебну реакцію на вірус з Китаю
Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Твіттер.
На опублікованому знімку простежується картина «Крик», яка належить норвезькому художнику - экспрессионисту Едварду Мунку. Однак до неї був домалювано сам вірус і лежить зі свічкою
«Треба ж, як живий дід», «Було б добре! Давно пора йому свічку готувати», «діду капут», «Монументально-з надією!», «У діда пітарда не з тієї сторони», «А де калюжа сечі? Недоробка!(не за каноном)», «Вірус, судячи з усього, хлопчик», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін вирішив-таки самоізолюватися з-за епідемії. Фото з бункера "порвало" мережу.
Кадром Путіна на карантині поділився користувач Твіттера Mikhail Golub. На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент. Позаду нього встановлено державний прапор РФ.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.