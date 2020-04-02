Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через ганебну реакцію на вірус з Китаю

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Твіттер.

На опублікованому знімку простежується картина «Крик», яка належить норвезькому художнику - экспрессионисту Едварду Мунку. Однак до неї був домалювано сам вірус і лежить зі свічкою

«Треба ж, як живий дід», «Було б добре! Давно пора йому свічку готувати», «діду капут», «Монументально-з надією!», «У діда пітарда не з тієї сторони», «А де калюжа сечі? Недоробка!(не за каноном)», «Вірус, судячи з усього, хлопчик», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін вирішив-таки самоізолюватися з-за епідемії. Фото з бункера "порвало" мережу.

Кадром Путіна на карантині поділився користувач Твіттера Mikhail Golub. На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент. Позаду нього встановлено державний прапор РФ.