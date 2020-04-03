Король Таїланду самоізолювалося в розкішному готелі з 20 наложницями. А що зробив ти, щоб зберегти свою батьківщину від коронавіруса?
Коли батько спалив мене за цигаркою, примусив викурити всю пачку, а сигарети залишив собі.
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Серйозні стосунки починаються тільки тоді, коли дівчина показує тобі свою фотку, де вона маленька сидить на горщику.
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***
- Молодий чоловік, а у мене під кофтиною нічого немає!
- Не виросло, значить?
***
Винахідник дивана після нього вже нічого не винайшов.
***
Старовинна китайська мудрість:
Той, хто говорить, що одна людина не може змінити світ, ніколи не їв недопеченого кажана.
***
Тітку Сару запитують:
– Тітко Саро, таки уявіть, що вас зрадив чоловік/хлопець/коханий?
Вона:
– Що? Всі відразу?!
***
Коронавірус — це, безсумнівно, всесвітня жіночя змова.
Докази:
– Помирають в основному чоловіки.
– Скасовані всі матчі.
– Закриті бари та розважальні заклади.
– Ті, хто вижим, сидять удома з дружинами.
***
- Наташо, що ти мене постійно відчитуєш?!
- Можу і відспівати!
***
- Зустрічаємося о 7 біля входу в парк.
- Як я тебе впізнаю?
- Я не прийду.
***
– Сьомо, я товста?
– Ні.
— Але схуднути не завадило б, так?
– Ти мені подобаєшся такою.
— Але захвату не викликаю, так?
– Викликаєш.
— Але не шалений, так?
***
— Якщо через коронавірус салони краси будуть закриті пару місяців, виробники наворочених смартфонів будуть завалені претензіями та позовами…
– З чого б?
– Смартфони перестануть впізнавати своїх господинь.
***
Ви, коли натягаєте бажане на дійсне, хоча б розмір на етикетці перевіряйте.
***
– Мам, ти шо мене в чорний список кинула?!
– Від тебе спам йшов?!
– Який ще спам, маам!!
- Ну щось типу "кинь на баланс".
***
Десятикласниця приходить додому і скаржиться батькові:
– Один хлопець сказав, що в мене хороше облицювання, великий бампер, а ще цікаво було б заглянути під капот подивитися, що там? Що це значить, тат?
Батько:
- Ти йому скажи, що ти ще на гарантії. А якщо він захоче подивитися під капот, і поміряти рівень масла, то я йому вихлопну трубу розширю до неймовірних розмірів!
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