Росіяни рознесли Володимира Путіна за чергове безглузде розпорядження

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, в якому він продовжив "неробочий режим" до кінця квітня.

Російський художник Сергій Йолкін не зміг обійти стороною цей конфуз і зробив нову карикатуру на Володимира Путіна.

На ній можна побачити розлюченого лідера Кремля, якого розлютила реакція росіян на його звернення.

"І це звернення вам не подобається? Так вам не догодиш!", - йдеться у підписі до публікації.

Росіяни з гумором відреагували на нову карикатуру і зазначили, що нехай Володимир Путін вже остаточно йти з Кремля.

"Йди вже, тоді догодиш", "Ця плешивая... не оголошує карантин тому, що після оголошення він зобов'язаний компенсувати грошима кожній людині на цій території фінансову допомогу!", "Незрозуміло, за чий рахунок цей банкет?", "Треба починати зі слів "я втомився, я йду". Тоді вся країна буде задоволена", "Це не звернення, це якийсь.....послання", - жартують вони в комментариях.

Раніше ми розповідали, що в РФ розкрили тяжкий діагноз Путіна.

Як виявилося, Росія в розпал епідемії підступного китайського вірусу продала в США медичне обладнання.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Державному департаменті США. З'ясувалося, що 30 березня президенти Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися в ході телефонного дзвінка про медичних постачання.

На безглузде розпорядження гнівно відреагував російський опозиціонер Олексій Навальний, який також поставив президенту РФ "діагноз".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.