Як відомо, у світі оголосили пандемію нового китайського вірусу

Проблема торкнулася, в тому числі Росію,  повідомляє Politeka.net.

Андрій Колесников з Центру Карнегі повідомив, що російський гарант Володимир Путін не може знайти свій образ у боротьбі з хворобою. Хоча і президент РФ проводить різні наради, однак все ж це виглядає в'яловатим керівництвом.

На думку Колеснікова, Путін не вникає в деталі і говорить про негативні події казенною мовою.

Експерт зазначив, що навіть на нараді з мером Москви, Путін грає роль другої "скрипки". 

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Колесніков упевнений, що Путін - це вже старіючий батько нації і такий імідж тепер буде закріплений за ним завжди. 

Експерт повідомив, що Путін скакав на коні з голим торсом під час мілітарної боротьби, однак у боротьбі з хворобою важко показати Путіна, який списом вражає вірус, тому що вірус не уражається. 

володимир путін

Мабуть, ці слова зачепили художника Альошу Ступіна, який зобразив Путіна у міткій карикатурі. Так, російський президент був зображений з голим торсом, верхи на півні, вражаючи вірус списом. 

Карикатура була оприлюднена на сторінках Твіттера і Фейсбук. 

За годину пост зібрав кілька десятків лайків і трохи коментарів. 

"А в червоному батискафі повинен бути інший путін, менше, з пикою як в мунковському "Крику"!", "Альоша, сюжет неправильний, владім владімич мочить **вирус з дзоту, лежачи і в скафандрі", "Це полотно обов'язково повинно стати зразком для мозаїки в Центральному Червонопрапорному Гвардійському Ордена Жовтневої революції храмі ЗС РФ імені Можайського Десанту. Хоча, здається Альоша так і на стороні підхалтурує",  - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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