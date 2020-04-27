Як відомо, у світі оголосили пандемію нового китайського вірусу

Проблема торкнулася, в тому числі Росію, повідомляє Politeka.net.

Андрій Колесников з Центру Карнегі повідомив, що російський гарант Володимир Путін не може знайти свій образ у боротьбі з хворобою. Хоча і президент РФ проводить різні наради, однак все ж це виглядає в'яловатим керівництвом.

На думку Колеснікова, Путін не вникає в деталі і говорить про негативні події казенною мовою.

Експерт зазначив, що навіть на нараді з мером Москви, Путін грає роль другої "скрипки".

Колесніков упевнений, що Путін - це вже старіючий батько нації і такий імідж тепер буде закріплений за ним завжди.

Експерт повідомив, що Путін скакав на коні з голим торсом під час мілітарної боротьби, однак у боротьбі з хворобою важко показати Путіна, який списом вражає вірус, тому що вірус не уражається.

Мабуть, ці слова зачепили художника Альошу Ступіна, який зобразив Путіна у міткій карикатурі. Так, російський президент був зображений з голим торсом, верхи на півні, вражаючи вірус списом.

Карикатура була оприлюднена на сторінках Твіттера і Фейсбук.

За годину пост зібрав кілька десятків лайків і трохи коментарів.

"А в червоному батискафі повинен бути інший путін, менше, з пикою як в мунковському "Крику"!", "Альоша, сюжет неправильний, владім владімич мочить **вирус з дзоту, лежачи і в скафандрі", "Це полотно обов'язково повинно стати зразком для мозаїки в Центральному Червонопрапорному Гвардійському Ордена Жовтневої революції храмі ЗС РФ імені Можайського Десанту. Хоча, здається Альоша так і на стороні підхалтурує", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.