Лідер Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз став об'єктом для жартів у соцмережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз над Путіним пожартували через те, що до його особистого бункеру направили очільника Мінприроди РФ.

На курйозний момент звернув увагу у своєму Facebook блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Путіну сьогодні в бункер привели відвідувача, голову їхнього Мінприроди - для створення враження, що насправді це ніякий не бункер, Путін ніде не переховується, все як завжди.

От тільки антураж все псує. Купи дротів, чорні штори на фальш-вікнах - ну і незмінний прикид самого Путіна. Та сама блакитна сорочка, той самий синій костюм, та сама краватка в сіточку. Поки він в бункері, то з цими речами не розлучається, тільки в них і сидить", - підписав блогер фото з бункеру Путіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію та припустили, що верхній одяг Путіна вже засмердівся.

"Хай там сидить до скону!", "Вже мабуть костюм засмердівся", "От не думав, що він до того ж ще й сцикло. Графін там мабуть також на замочку, як у Сталіна. Ехх, не легка доля у диктаторів, живи і бійся", "І знову ноги на підбори ставить. Тобто, нормальні чоловіки у туфлях ніколи ногами не перебирають", "І права рука на столі", - жартують вони.

Варто зазначити, що під час робочої наради Володимир Путін також заговорив "селянською" мовою, бо його підлеглий не розумів нічого.

Відповідну публікацію у своєму Twitter зробив пропагандист Дмитро Смирнов.

«Та зачекай, зачекай! Ми не про цим, як в селі кажуть, ми про інших!»: В розмові з главою мінприроди Путін перейшов на «селянську», - йдеться у підписі до відео.

"Байки зі склепу", "Батька покусав?", "Во Путін дає - Санкт-Петербург селом назвав, хоча він там жив", "У селі так не кажуть", "Він ще й фольклорист", - пожартували росіяни у коментарях.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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