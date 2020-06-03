Люди, звичайно, дивні істоти. Стівен Кінг їх лякає, а Бургер Кінг чомусь ні…

Циганський барон зламав ногу. Доктор говорить:

– Треба накласти гіпс.

– Клади мармур, грошей вистачить.

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Ненавиджу карантин, тому що я працюю вдома на очах своїх дітей, а потім, коли режим скасують, буду приходити додому і говорити, що втомився, а вони мені скажуть: «Ну так, звичайно, втомився, бачили ми, як ти працюєш».

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Останній раз таке холодне літо було в рік смерті Сталіна. Це обнадіює.

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– І все-таки я його вчора застукала!

– Та ти що? Який негідник!!!

– Так, ти уявляєш, моїм котом екран свого ноутбука протирав!

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Можна, звичайно, все життя гарувати: прибирати, прати, готувати. А можна, виявляється, просто стать змінити і пити собі пиво біля телевізора.

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Вчора написала на брудній машині сусіда: “Помий мене!!!”

Сьогодні дивлюся, а на моїй написано: “Заходь, помию!!!”

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Водії часто недооцінюють перешкоду справа. Особливо ту, яка сидить поруч на пасажирському кріслі праворуч і постійно щось триндить…

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Ховали Роскосмос – порвали два батута…

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Оголошення в ліфті:

“Люди! Не пісяйте в ліфті! Не так вже й страшно тут їздити…”.

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Дивився, як Маск запускає космічний корабель. Так і не зрозумів куди вони ховають попа. Ну не могло ж воно злетіти без святої води!

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Зі студентського гуртожитку кудись всі кішки… Ось такі пироги.

Нагадаємо, Путін розсмішив росіян витівкою в Ізраїлі, такої ганьби не забути.

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