Жителі «ДНР» похвалилися раєм в «республіці», ніж розсмішили Мережа
Скрін поста жителя «ДНР» опублікував офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
«Рай в ДНР», - свідчить підпис до фото, яким вирішив похвалитися житель «республіки». На знімку зображений затоплений кар'єр, вода у якому почала цвісти.
«Коментарі зайві», - написав Анатолій Штефан.
Зазначимо, кадр активно коментують користувачі соцмережі.
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«Прикинь, яке тоді пекло?», «Є в Києві на Видубичах таке ж озеро, на центральній звалищі сміття. Іншими словами, рай для "ДНР"», «Мальдіви, йопта», «Боюся уявити, який в ЛНР...», «Майже Боракай», «Глинище наповнене водою, ще й починає цвісти... Як мало для раю їм було потрібно, а ми не забезпечили», - іронічно комметируют в мережі.
Раніше ми писали, мешканці ОРДЛО все активніше виявляють бажання повернутися в Україну.
"Так, не думав, що це скажу, але якось Україні жилося краще... І тих, хто будуть ганьбити мене в коментарях, про те, що і "їдь в свою укропию", я вам відповім, більшість би не просто поїхала туди, а вже самі готові повернути все, як було", - повідомлялося на Фейсбук-сторінці "Шахта Ніканор-Нова".
Нагадаємо, Пушилин вирішив залишити жителів «ДНР» без українських виплат, видано указ: «Повинні підписати…»
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