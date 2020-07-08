Плани розвитку Міністерства економіки на закупівлю гречки повеселили українців

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Так, глава профільного міністерства Ігор Петрашко після недавнього скандалу зі "зникненням" зерна заявив, що уряд планує закуповувати крупу в резерв.

"Так, в цьому році засіяли гречкою на 10 тис. га більше - 74 тис. га. Однак потрібно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки що є питання до ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України. - Ред.), Аграрного фонду", - заявив міністр в інтерв'ю журналістам.



Петрашко також додав, що його профільне міністерство відпрацьовує способи, як зробити ці закупівлі прозорими.

"Відпрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди", - додав міністр.



Українці відразу ж рознесли плани Міністерства розвитку економіки і пожартували, що миші в резерві вже зголодніли.

"Ця гречка в колишніх республіках совка в якийсь сакральний ранг зведена. Типу в тебе немає гречки, ти не людина", "Миші зголодніли, гречку вимагають", "А миші? Жирні такі, на лексусах...", "З цієї гречкою суцільне позорище, вже пора створювати партію любителів гречки..", "А потім миші з'їдять", "Класний зелений бізнес, закуповують за рахунок усіх громадян, потім крадуть, продають і кладуть навар у свої бездонні кишені", "Вже є партії, які продали маски, які з'їли зерно, тепер формується нова партія "як вкрасти гречку", "Краще купувати діаманти! Їх миші не їдять", - написали вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про гучний скандал, який стався в Держрезерві.

Зокрема, українцям повідомили про зникнення зерна на суму в 800 млн гривень, а винними зробили мишей.

"Майже 2,7 тисячі вагонів зерна, яке мало б перебувати на зберіганні в Держрезерві, "з'їли миші". Сума збитків - понад 800 мільйонів гривень. Цей недолік, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили в ході аудиту", - повідомляв раніше радник глави МВС Михайло Апостол.

Крім цього, "голодні миші" добралися і до резервів на Тернопільщині, де також зникло зерно на 150 вагонів.

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