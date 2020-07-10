Попроси у дурня номер телефону, він і надішле його у вигляді скріншоту
Собаки, які з гавкотом біжать за машинами, це душі звільнених ДАІшників.
***
– Я купив вина.
– Добре, а що за привід?
– Ти що, не пам'ятаєш? Ми ж з тобою алкаші!
***
Мама Вєрки Сердючки показала красеня-чоловіка і вразила виглядом в звичайному житті: рідкісне фото
Новий податок обрушиться на пенсіонерів, ніяких грошей не вистачить: "По 1 400 гривень за кожен..."
Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти"
Бузова забула про білизну і без сорому блиснула своїми "ягідками": "Яка ти красуня"
– Ти поставила чайник, щоб заварити чай чи каву?
– Щоб помитися…
***
До вчорашнього дня уявити собі не міг, що у мене буде ламборгіні. А вчора взяв і уявив.
***
Два мужика крадуть картоплю з колгоспного поля. Один питає:
– Ти з картоплею що зробиш?
– Відвезу своїй прекрасній дружині, вона мене нагодує, наллє горілки і потім у нас буде відмінний секс! А ти що зробиш?
– Блін, я хотів на ринку продати, але, походу теж твоїй дружині відвезу!
***
У мене таке відчуття, що в ніч на 1 січня, люди будуть не стільки зустрічати Новий рік, скільки ПРОВОДЖАТИ старий 2020-й…
***
– Дорога, я з друзями в бар. Якщо мене довго не буде, нехай наш син поступає у медичний.
***
Знову до мене підходили колеги з проханням допомогти їм з компом, тому що “Ну твій чоловік айтішник!!”. У сотий раз намагалася пояснити, що статевим шляхом ці знання не передаються.
***
– Що завтра робите?
– Так ми з сином будемо повітряного змія запускати, а Ви?
– Аналогічно… Тещу повезу в аеропорт.
***
Пішла в магазин, бачу чергу.
Почала кашляти.
Черга почала кашляти у відповідь.
Не проканало…
Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх у Європі.