Попроси у дурня номер телефону, він і надішле його у вигляді скріншоту

Собаки, які з гавкотом біжать за машинами, це душі звільнених ДАІшників.

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– Я купив вина.

– Добре, а що за привід?

– Ти що, не пам'ятаєш? Ми ж з тобою алкаші!

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– Ти поставила чайник, щоб заварити чай чи каву?

– Щоб помитися…

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До вчорашнього дня уявити собі не міг, що у мене буде ламборгіні. А вчора взяв і уявив.

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Два мужика крадуть картоплю з колгоспного поля. Один питає:

– Ти з картоплею що зробиш?

– Відвезу своїй прекрасній дружині, вона мене нагодує, наллє горілки і потім у нас буде відмінний секс! А ти що зробиш?

– Блін, я хотів на ринку продати, але, походу теж твоїй дружині відвезу!

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У мене таке відчуття, що в ніч на 1 січня, люди будуть не стільки зустрічати Новий рік, скільки ПРОВОДЖАТИ старий 2020-й…

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– Дорога, я з друзями в бар. Якщо мене довго не буде, нехай наш син поступає у медичний.

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Знову до мене підходили колеги з проханням допомогти їм з компом, тому що “Ну твій чоловік айтішник!!”. У сотий раз намагалася пояснити, що статевим шляхом ці знання не передаються.

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– Що завтра робите?

– Так ми з сином будемо повітряного змія запускати, а Ви?

– Аналогічно… Тещу повезу в аеропорт.

***

Пішла в магазин, бачу чергу.

Почала кашляти.

Черга почала кашляти у відповідь.

Не проканало…

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