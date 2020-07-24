Ніщо не допомагає так по господарству, як вирубаний інтернет!
Якщо ви думаєте, що дорослі все знають, у мене для вас дві новини:
Ні хріна ми не знаємо.
При цьому у нас ще все болить.
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Російська Кардашьян подратувала пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів
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– Що буває у жінок раз на місяць і закінчується через 4-5 днів?
– Зарплата чоловіка.
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Завдяки самоізоляції мені вдалося зайнятися саморозвитком та дізнатися безліч дивовижних фактів. Приміром, тепер я точно знаю, що від дна раковини до крана рівно дев'ять тарілок, три супниці й одна салатниця.
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Якщо в супермаркеті людина підходить до свого візка і, перш ніж штовхнути його вперед або тим більше вбік, озирається назад, – це водій з пристойним стажем.
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– Було б вигідніше купувати пиво ящиками. Уяви, стоїть у нас ящик в холодильнику, і цілий тиждень не потрібно ходити в магазин.
– Або півдня.
– Або півдня.
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У рожевої гімалайської солі, коробочку яку я купила в минулому році, чий вік, згідно етикетці датується 250 мільйонами років,- термін придатності закінчується в листопаді цього, 2020 року.
Збіг?
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Як спекти цілу гору млинців? Правило перше: закрий двері кухні на швабру!
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З відкритого вікна пролунав такий гучний звук поцілунку, що внизу з місця рушив кінь.
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А ви знали, що після виходу на пенсію вже можна свистіти в будинку?
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За останній час глобальні проблеми ускладнилися настільки, що за їх рішення не беруться навіть таксисти.
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– Мені мама говорила, що треба завжди прикидатися, тому що чоловіки стараються.
– А мені тато казав, що можна і не старатися, все одно жінки прикидаються.
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Лимон зі смаком помідора, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимона ...
- Молекулярна кулінарія? - запитаєте ви.
- Ліньки ніж мити, - відповім я.
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Якби фільм "Один вдома" знімали в хрущовці, грабіжники загинули б ще в під'їзді.
Нагадаємо, Путін несподівано заговорив про свою відставку і повеселив росіян.
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян.
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото.