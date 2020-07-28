Над російським президентом Володимиром Путіним їдко пожартували в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став відеоролик, який був знятий на борту президентського літака.

Пафосний відеоролик в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

«Я так ж летів в літаку, читав. Мені попалася стаття про головний військово-морський парад, який проводився в дореволюційній Росії на рейді Кронштадта. Я вам прямо з борта подзвонив, і почалася підготовка»: Путін розповів, як придумав парад ВМФ», - йдеться у підписі до відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимира Путіна у поїздці супроводжує його "друга половинка" Сергій Шойгу.

"Яка милота...", "Навіть тут цап-дряпнув. Свого нічого немає", "Масовик-витівник", "Хвалькуватий маячня учня пітерської підворіття", "Країна деградує і котиться в провалля під портретами "великого" путіна! Навколо суцільна брехня і пропаганда, корупція, злодійство і бідність", "Потім сталася революція і правителя розстріляли. Чи Не пов'язані ці події?", "Тотальні маразматики", "Путін любитель всяких шоу", "Який у нас убогий президент!", "Яка дурість...", "Не награвся ще в солдатики", "Казковий", "Розуму вистачає тільки паради придумувати", - пишуть росіяни комментариях.

«Я так же летел в самолете, читал. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, и началась подготовка»: Путин рассказал, как придумал парад ВМФ pic.twitter.com/sjoAp0VfiF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2020

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Приводом для появи їдкою фотожаби стала новина про те, що стосовно Російської Федерації ввели новий пакет санкцій.

На карикатурі можна побачити розстроєного Володимира Путіна, який дізнався про нові санкції з боку цивілізованого Заходу.

"А ось при Обамі такого не було", - йдеться у підписі до фотожабе.

Користувачі з гумором відреагували на фотожабу Йолкіна та зазначили, що Захід вирішив "смажити жабу на повільному вогні", маючи на увазі Путіна і санкції.

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