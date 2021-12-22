Пожежа спалахнула в середу, 22 грудня, близько 2.55 в селі Селище Вінницького району, передають рятувальники. Вогонь поширився на площі 900 квадратних метрів у шестиповерховій будівлі бази відпочинку "Батерфляй".
Більше двох годин знадобилося пожежникам, щоб приборкати полум'я. О 5.26 вогонь був повністю погашений.
У ДСНС назвали кількість жертв і постраждалих. Так, в результаті пожежі одна людина загинула і ще двоє отримали травми, їм надана медична допомога. До прибуття підрозділів ДСНС з палаючої будівлі бази відпочинку евакуювалися 56 осіб, з них 53 дитини 2006-2016 рр. народження.
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На місці працювали 44 рятувальники та 13 одиниць техніки.
Додамо, 21 грудня бійці ДСНС гасили пожежу на верхньому поверсі житлового будинку в центрі Одеси (вул. Єкатеринська, 68), з будівлі евакуювали мешканців по розкладних сходах.
У Мережі з'явилися кадри, на яких видно, як дим стовпом виривався з вікна квартири, а очевидці кажуть, що чули крики людей.
Також на місці пожежі була помічена бригада медиків швидкої допомоги.
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