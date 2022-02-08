Як закінчилися пологи в каналізаційному колекторі, і чому сталося саме, а не інакше.

Стали відомі додаткові подробиці, що стосуються "екстремального дітонародження"

Про те, чому росіянка, на ім'я Ольга, яка проживає в Дзержинську, все ж зважилася раптово народити в каналізаційному колекторі, Telegram-каналу " SHOT ", розповів її колишній коханий, Андрій, не упустивши кілька дивних деталей, щодо виховання дітей, складу сім'ї породіллі, а також звичок нещасного сімейства.

Відзначимо, що крім 2-х річної дитини, що стала свідком народження в каналізації, в Ольги є і 13-річний син. А з новим "залицяльником", Олексієм, який і стояв біля люка, в очікуванні поповнення сім'ї, дівчина познайомилася у Мережі. Також, важливо підкреслити - у пари є де жити, а в каналізаційному колекторі просто було проведено "романтичне побачення", яке у результаті й закінчилося несподіваними пологами.

Мабуть, ініціатором "рандеву в каналізації" і став новий обранець Ольги, якого буквально днями випустили з колонії на умовах умовно-дострокового звільнення, і, для того, щоб і "здивувати" новознайдену кохану, і було вибрано дивовижне" місце зустрічі". Крім усього вище описаного, важливим є і те, що Ользі, за словами колишнього, "пофіг абсолютно на все - вона неохайна".

З відносно позитивних новин: стан здоров'я немовляти медики оцінили як стабільний - дитина важить 1,9 кілограма, а 2-річного хлопчика зараз теж залишили в лікарні під наглядом.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як починалися "пологи в каналізації".

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