Вранці 26 червня російські військові випустили ракети по українській столиці з акваторії Каспійського моря, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.
Ворог використовував бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які вилетіли з регіонів Астрахані. Вони випустили від чотирьох до шести ракет х-101, здатних подолати відстань в 5500 км.
Як відомо, одна з російських ракет вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. В результаті попадання за останніми даними 1 людина загинула і ще 5 отримали поранення. Серед постраждалих була 7-річна дівчинка. Пізніше з-під завалів дістали її поранену 35-річну маму.
Як з'ясувалося, жінка є громадянкою Росії.
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Крім того, в Телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" з'явився запис перехоплення переговорів диспетчера і пілотів бомбардувальника, який запускав ракети по житлових будинках українців. У розмові пілот відзвітував про пуски ракет і подякував за прикриття.
"Спостерігали, красиво! М'якої посадки", - відповів диспетчер.
Нагадаємо, з'явилися кадри і подробиці ракетного удару по Києву, є постраждалі.
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