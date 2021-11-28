Українська співачка Злата Огневич, що стала головною героїнею шоу «Холостячка», вперше за довгий час показала своїх батьків - після випуску нового ефіру проекту зірка вирішила заговорити про особисте.

Цього разу на честь виходу нового ефіру "Холостячки", темою якого стали зустрічі з батьками, Злато вирішила також показати свою сім'ю вперше за довгий час. В Instagram на своїй сторінці Огневич зазвичай дотримується особистий простір, не турбуючи батьків.

"Ух, який випуск! Я так хвилювалася, щоб рідні витримали таке непросте емоційне навантаження. І ловила себе на думці-які ж вони круті, цікаві і як добре, що вони переїхали і живуть поряд з Києвом 🙌 🏾 діліться враженнями, як вам ефір з батьками? 🌹 🙌 🏾 Моя підтримка. Моя СІМ'Я ❤ ️ 🔥 » - пише Злато під кадрами.

Шанувальники висловили свою думку:

"Класні ❤️; Папуля 🔥; тата не впізнати 😳; у вас чудові батьки 👏 👏 👏і хороша сестричка розумниця!🙌 😍 ; Шалено класний ефір, а знайомство батьків з Максом💔; тато дуже Мудрий, бачить наскрізь)).Мама ніжна, добра красуня💙; чудові батьки! 🔥 ; Ми теж боялися😂 👏 🔥».

Перед стартом чергового ефіру, Злато вирішила показати яскравий образ для церемонії і заодно підігріти інтерес до випуску. Зовсім небагато залишилося до фіналу, тому співачка намагається всіляко уникати питань про переможця, але розмірковує про відносини.

"Всього лише ДВА випуски Холостячки і фінал 🌹 хто ж він? Я зроблю помилку або зроблю вірний вибір? Повірте, історія моя зворушлива, красива і драматична. Вже не терпиться поділитися з Вами 💋 » - висловилася Огневич в яскравому образі.

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