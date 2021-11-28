Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився швидким рецептом класичного сніданку.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф".

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом класичного сніданку - омлету. Однак, він вибрав нестандартний спосіб його приготування.

"ОМЛЕТ В ПАКЕТІ ЗА ХВИЛИНУ 💔



Настільки простий, що аж незручно якось)

Вже можна зберігати пост, щоб не втратити 😉



Інгредієнт:



- Яйце-3 шт

— Черрі-100 гр

- Молоко-50 гр

- Кукурудза-50 гр

- Зелена цибуля-30 гр



А тепер все дуже просто: яйця розбиваємо, замішуємо їх, солимо і перчимо.





Ставте поки варитися воду в каструлі. Нам потрібен міцний пакет для цієї справи.



Заливаємо в пакет-слайдер яйця, молоко, туди ж порізані навпіл черрі (ну або як вам подобається), рубаний зелений лук і кукурудзу. Перемішуємо, закриваємо пакет і ставимо варитися у воді 5-10 хвилин.



Готово! Можна снідати", - поділився рецептом Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники оцінили відео і залишили безліч коментарів: "Ох, треба буде обов'язково спробувати", "Легко і швидко", "Супер, апетитно".

Раніше повідомлялося, Ектор Хіменес-Браво влаштував догану учасникам "Майстер Шеф" після їх ганьби: "Ненавиджу"

Також, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів про проблеми в Україні, порівнявши умови з Канадою: "Тут ти..."

Politeka розповідала, творці "Майстер Шеф" заінтригували новим сезоном: Хіменес-Браво, Мартиновська і Ярославський знову в справі