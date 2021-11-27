Актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", яка народила в цьому році другу дитину, похвалилася розкішними образами, записавши кілька сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є популярною турецько-німецькою артисткою. У зірки є двоє дочок-Лара, яку знаменитість народила в 2014, а також Лілі, яка з'явилася на світ на початку 2021 року. Але зірка після пологів відновила фігуру і продовжує радувати фанатів розкішними образами. Не забуває Узерлі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Мер'єм була в чорній прозорій сукні. Зірка крутилася, хвалячись образом. На другому сторіс Узерлі була в леопардовій сукні, позуючи біля ліжка. Актрису знімали, поки вона крутилася і ставала в різні пози.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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