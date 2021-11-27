Українська поп-співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" вразила кадрами, зробленими в ліжку.

Як пише Politeka.net, молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде і нова ведуча шоу " Орел&Решка. Земляни " все частіше ділиться відвертими знімками і несподіваними публікаціями у себе в Instagram.

Шанувальникам співачка подобається різною, але деякі кадри викликають особливий шквал емоцій.

Так, у себе в фотоблозі Андраде розмістила фото, зроблене в ліжку, а також показала шикарний вид на місто з балкона своєї мрії.

На фото дівчина сидить в ліжку і ніжно обіймає подушку.

Фолловери не залишили без уваги нову публікацію.

"Який кайф",

" Від красивий і справді", - пишуть в мережі.

Раньше Мішель Андраде натякнула на суму свого гонорару, яку вона отримує в "Орлі і Решка".

Так, за словами Мішель, кожен з ведучих отримує різний гонорар-все залежить від умов контракту. А ось на питання, яку приблизно суму отримує сама Андраде, чи в районі це 1-2 тисяч доларів за випуск, Мішель відповіла: "може бути, навіть і більше".

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