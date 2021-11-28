Українська співачка Злата Огневич, що стала головною героїнею шоу» Холостячка", яка вже через тиждень вибере переможця, нерідко стикається з критикою своїх образів у соціальній мережі.

Популярну виконавицю критикують за зовнішній вигляд практично кожен раз, коли вона виходить у світ. Причому після кожного ефіру проекту» Холостяк " на Злату обрушується хвиля критики з будь-якого приводу.

Як правило, глядачі незадоволені вибором її нарядів або стверджують, що її наряд – лише копія попередніх образів учасниць «Холостяка». Нерідко зірку порівнюють з героїнею першого сезону Ксенією Мішиной.

Цього разу багато хто не оцінили вигляд Злати в червоному шкіряному костюмі з поясом, а також засудили вибір її зачіски:

"Мені взагалі не подобається, як одягають її стилісти; цей костюм, як ніби великий на неї; не дуже; не сподобався, додав років 10-15 ... тому 1:(; фігня а не образ. Гірше не могла вбратися😮; мені цей образ нагадав піжаму; Спецовка якась.😮 ; Ужос, зачіска їй така взагалі не йде!; Костюм яскравіше ніж вона сама зачіску покрасивей б; Ну хто її одягає???. Ну жах. !!!Ну що це ???».

Раніше на честь виходу нового ефіру "Холостячки", темою якого стали зустрічі з батьками, Злато вирішила також показати свою сім'ю вперше за довгий час. В Instagram на своїй сторінці Огневич зазвичай дотримується особистий простір, не турбуючи батьків.

"Ух, який випуск! Я так хвилювалася, щоб рідні витримали таке непросте емоційне навантаження. І ловила себе на думці-які ж вони круті, цікаві і як добре, що вони переїхали і живуть поряд з Києвом» - пише Злато під кадрами.

Нагадавши, переможця Холостячки "розкусили" після знайомства Злати Огневич з його батьками: "Пора завершувати шоу»

Як повідомляла Politeka, фаворит " Холостячки "Злати Огневич зізнався, скільки жінок у нього було після розлучення:"не можна розчинятися".

Також Politeka писала, що Злата Огневич вийшла в світ в подарунку від чоловіка, якого вигнала з "Холостячки": "Ношу із задоволенням".