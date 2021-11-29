Новий персонаж на шоу "Маска" - Норка - змусила зіркового детектива Андрія Данилка (Вєрку Сердючку) розпереживатися.

Так, Норка-спокусниця в різнобарвному жилеті і з блискучою шубкою заінтригувала глядачів та детективів на шоу "Маска". Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Ведучий "Маски" Володимир Остапчук в образі Гаррі Поттера відразу заявив: "Андрію Михайловичу, це по вашу душу!".

Андрій Данилко

Зазначається, що Данилко чекав появу цієї артистки (або артиста) цілих два сезони.

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"Хто це?",- здивовано запитала в співака його колега-детектив Настя Каменських.

"Я не можу сказати!", - Данилко, схоже, розгубився.

"Якщо ви мене не вгадаєте, Андрійко мене поцілує!", - а ось Норка, здається, впевнена в своїй перемозі.

Публіка гадає в коментарях, хто може ховатися за цією маскою. Головна боротьба розгорнулася навколо солістки Go_А Катерини Павленко, співачки Maruv і світської левиці Даші Астаф'євої.

"Я думаю що Норка - Катя з Go_A, хоча треба почути підказки і як вона співає. Реакція детективів вказує на те, що всі конкретно ахрєнєлі, коли знімали другу маску, крім Данилко - тоді швидше за все відкриють Мухомора, а там Кензов, а Данилко його спочатку впізнав"

"Я думаю це Астаф'єва🔥"

"Дашка Астаф'єва))))"

"Та лааадно))) все-таки Норка"

"Норка нагадує Марув"

"Маска ні про що Норки - зате, той, хто всередині, вогонь 🔥"

Нагадаємо, Данилко з мамою Сердючки осоромилися перед Каменських на шоу "Маска": "спасибі, Андрію Михайловичу!"

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