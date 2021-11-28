Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, який почав активно вести соціальні мережі, представив зворушливий ролик з дітьми.
Після того, як у Пугачової і Галкіна з'явилися діти, багато хто став обговорювати в мережі їх особисте життя. Причому нещодавно пара відзначила двадцятиріччя спільного життя, про що також повідомили фанати в соціальній мережі Instagram.
Цього разу чоловік вирішив показати, як пройшов його день вдома з дітьми, дружиною і старшою дочкою Алли Борисівни - Христиною Орбакайте. Дочка Христини вирішила також привітати маму зі святом. А Гаррі і Ліза приєдналися до привітаннями, звернувшись також до своєї мами.
"Сьогодні з ранку Клавочка привітала Христину, а Ліза з Гаррі Аллу З Днем Матері 😍 » - пише Галкін під кадрами.
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Користувачі відреагували:
"Чудові діти🔆 🔆 🔆; ну Ліза просто диво!❤ ️ ; Які вони чарівні. А яка у вас Ліза артистична. 😍😍😍. Дай Бог вашій родині щастя. На вас приємно дивитися; дуже милі діти увас😍; хороші дітки; Чудо-дітки у диво-батьків! 👏 ; У Клави голос Христини️️; Ліза просто диво!!!❤ ️ ; Чудові😍 чудових матусь зі святом❤️; Лізочка майбутня велика актриса!».
Раньше Галкін вирішив похвалитися моментами зі зйомок шоу» Вечірній Ургант", де добре провів час разом з телеведучим, який насмішив публіку не тільки зміною образу, але і витівкою з гумористом.
Нагадаємо, що Пугачова здивувала моложавим виглядом в сміливому ТОПі поруч з Галкіним: яскраве фото.
Ще Politeka писала, що Пугачова у всьому чорному затужила по Галкіну:"дуже самотньо".
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