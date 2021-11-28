Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка вперше за кілька тижнів повернулася додому, встигла зустрітися зі своїм коханим Беном Аффлеком.
Артистка на кілька тижнів відлітала зі свого міста і залишала дітей заради зйомок в романтичній комедії, де встигла зіграти наречену. З Беном Лопес не бачилася досить довго, адже сам чоловік відлітав також на зйомки в новому фільмі.
Перед святами пара встигла зустрітися, оскільки вони очікують прем'єру фільму Дженніфер. Традиційно Бен і Дженніфер прогулялися на вулиці, де були помічені фотографами за милою бесідою після покупок.
Відзначимо, багато хто помітив, що з відновленням відносин Бен Аффлек помітно помолодшав, а Дженніфер стала частіше посміхатися.
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"Так, вони в дорозі. Я так рада бачити їх разом. Я одержима; виглядає красиво і розслаблено☺️❤️; Бен щосили намагається змінити сумку, щоб відразу ж схопити кохану за руку. Хто це робить? Тільки чоловік по-справжньому, шалено закоханий 🥰; суцільна любов ️❤️обожнюю ці пари 💑 » - пишуть в мережі.
Також нещодавно Лопес показала, як тепер виглядають її будні, після того, як вона опинилася вдома з сім'єю. Зірка вирішила влаштувати щасливий сніданок на вулиці, а також показала стіл і майбутні смачні страви.
Цього разу в Instagram Лопес показала, як тепер виглядають її будні, після того, як вона опинилася вдома з сім'єю. Зірка вирішила влаштувати щасливий сніданок на вулиці, а також показала стіл і майбутні смачні страви.
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