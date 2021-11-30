Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який веде проєкт "Танці з зірками", натякнув, що чекає від своєї дружини Каті Осадчої ще одну дитину.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, цього разу Катя Осадча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов зі своєю дружиною засвітилися на фіналі шоу "Танці з зірками". Телеведуча заговорила про те, що вони давно з чоловіком не працювали разом в прямому ефірі, і в останній раз це було, коли Катя Осадча була вагітна втретє.

"Якось навіть дивно, відвик трошки. Може повторити?", — пожартував Юрій Горбунов.

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