Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка є екс-учасницею групи" Время и Стекло", поділилася подробицями свого серйозного отруєння.

Як передає Politeka.net, про це 31-річна співачка розповіла в програмі «Світське життя».

"Ми поїхали туди на концерти, я взяла з собою маму. Це було "вау". Вона раділа кожну секундочку, вона була смішна, я була дуже щаслива до моменту, поки у мене не сталося дуже сильне отруєння. І це було таке сильне отруєння вперше в моєму житті. Мене забрала "швидка", - розповіла співачка.

Тоді Дорофєєва серйозно злякалася за своє життя.

"Мені не могли п'ять разів поставити крапельницю, у мене були сині руки від усього цього. Мене змучили, але врятували. Під крапельницею я лежала чотири години, і я думала вже, що я помру", – зізналася артистка.

Дорофєєва додала, що це вперше у своїй кар'єрі вона скасувала концерт.

Раніше співачка показувала гематоми на руках, які утворилися через те, що медики не могли встановити їй крапельниці.

Також Дорофєєва розповіла, що її дуже підтримали друзі і допомогли пройти це випробування.

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