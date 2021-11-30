Відомий гуморист і учасник шоу "Холостячка" Олександр Еллерт зухвало відреагував на всі коментарі в Instagram, якими засипали його користувачі після підтвердження про розставання з Ксенією Мішиною.
Останнім часом Эллерта постійно завалюють безліччю питань, які стосуються не тільки його кар'єри або життя, а й особистих відносин з Ксенією Мішиною. Сам чоловік втомився від постійних розпитувань і ігнорує подібні теми.
А нещодавно в мережі почали питати про те, чи буде тепер знову самотній Еллерт брати участь в різних проектах. У тому числі і в «Холостяку», багато фанатів захотіли бачити телеведучого в такій ролі.
"Дивлюся які дурниці в цьому Вашому сучасному як його Інстаграмме пишіть ️ ️" - повідомив Еллерт під постос.
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"Пишуть що ти на холостяка 12 йдеш" - кажуть фанати. Еллерт теж відповів:»Не можу, У мене тренування з аквааеробіки".
Користувачі почали обговорювати: "пишуть,що ви більше не разом; Саша, повірте, ми від ваших дурниць/гойдалка в інста вже тиждень в шоці; Саша,повірте,в Тік струмі в 2 рази більше фігні пишуть; Да ладно, не сприймай близько до серця; Ксюша підписана на Сашу, а він на неї немає... Щоб це значило...???)))) Санечка, так ти холостяк ? Або тільки намагаєшся ним стати".
Ми раніше писали, що Олександр Еллерт не розповідав про те, що у нього відбувається з Ксенією Мішиною. Артистка сама заявила кілька місяців тому про розставання, а після цього видалила фото з обранцем. У Instagram через деякий час шанувальники опублікували відео, де пара насправді помирилася і навіть їздила на весілля до друзями.
А через деякий час чутки про розставання пари підігріли самі артисти. Цього разу не витримав сам чоловік і вирішив дати чітку відповідь, що у нього відбувається з Ксенією: «Ні, ми не разом. Дайте нам спокою!».
Нагадавши, Еллерт після розставання з Мішиною знайшов собі нове заняття
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