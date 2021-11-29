Переможець популярного вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім, який нещодавно познайомився із Дмитром Монатіком, розкрив секрет свого стрімкого просування в шоу-бізнесі.

Як пише Politeka.net, 16-річний Муаяд Абдельрахім, який переїхав в Одесу із Сирії, у жовтні цього року став переможцем популярного шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна" та вже почав активно розвивати свою кар’єру.

На своїй сторінці в Instagram 16-річний переможець шоу розповідає про свої здобутки. Так, хлопець вже встиг записати на студії сольну пісню, прем’єра якої запланована на 6 грудня 2021 року.

Окрім цього, Муаяд ділиться світлинами із зірками українського шоу-бізнесу. Так, нещодавно хлопець познайомився із відомим співаком Дмитром Монатіком.

"Перше знайомство з крутим Дмитром Монатіком ✌️〽️", - написав Муаяд.

У коментарях шанувальники не тільки зробили співакам компліменти, а й поцікавилися, як Муаяду так швидко вдається просуватися в український шоу-біз.

"А як так швидко ти почав просуватися в український шоу-бізнес?", - запитали в мережі.

"Зі мною працює класна команда 🔝", - відповів переможець "Співають всі".

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