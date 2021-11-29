Сестра і друг екс-учасника проєкту "Холостячка" зі Златой Огневич Максима Тарапати розкрили сумні подробиці його вигнання.

Як передає Politeka.net, в останньому випуску проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максима Тарапату, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич. І також повернувся фаворит українок Роман Свечкоренко через кілька випусків.

Так, цього разу сестра екс-учасника "Холостячки" розповіла на своїй сторінці в Instagram як він пережив відхід з проєкту. Вона розповіла, що він важко переживав розставання зі Златою і йому була необхідна допомога.

"Я ніколи не бачила тебе, Макс Тарапата, таким розгубленим. Здавалося, що ти ніяк не міг повірити, що все раз і в один момент пропало. А любов в один момент не пропадає. Але ти сильний, і я говорила це тобі тоді та скажу зараз: там, де закриваються одні двері, відкриваються інші", - висловилася сестра Максима Тарапати.

Також, екс-учасник "Холостячки" і друг Максима Тарапати - Влад Ясько, розповів, як він переживав розставання зі Златою Огневич.

"Максу реально було важко. Він сильно закохався в Злату Огневич. Настільки, що він розумів, що не впорається зі своїми почуттями один і його потрібно було витягувати зі стану розбитого серця", — розповів Влад Ясько.

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