Дружина популярного гумориста та актора з "Квартал 95" Юрія Ткача - Вікторія показала новий талант своєї дочки - Єлизавети.
Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія Ткач і 7-річна дочка Ліза.
Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач показує прикраса з дерева, яке носить на своїй шиї. Як виявилося, його зробила їхня дочка з Юрієм Ткачем - Єлизавета.
"Так, сьогодні мене оберігає особливий амулет. Ось, я напевно спочатку покажу вам, як він створювався. Це найдорожча прикраса для мене", - показала Вікторія Ткач.
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Зупинилося серце учасниці "Євробачення": її пісні залишаться в пам'яті багатьох
Чоловік довів молоду українку до загибелі: "втік з країни, незважаючи на вирок суду"
"Не можу повірити": обірвалося життя легенди, яким захоплювалися мільйони
Дженніфер Лопес з рожевим волоссям і в сітчастих колготках позбавила дару мови своїм виглядом: кадри
Ліза випилювала з дерева невелике серце, з якого Вікторія Ткач зробила собі кулон і носить біля серця.
Раніше повідомлялося, підросла дочка Ткача з "Квартал 95" вразила зовнішністю на сімейному відпочинку: "Мала копія тата"
Також, малолітня дочка і дружина зірки "Квартал 95" Ткача змусили його кричати від страху: "Не хитайте, що ви робите"
Politeka розповідала, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач з дружиною зробили незвичайний сюрприз для дочки: реакція Лізи безцінна