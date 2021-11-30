"Покажу вам, як він створювався..."

Дружина популярного гумориста та актора з "Квартал 95" Юрія Ткача - Вікторія показала новий талант своєї дочки - Єлизавети.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія Ткач і 7-річна дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач показує прикраса з дерева, яке носить на своїй шиї. Як виявилося, його зробила їхня дочка з Юрієм Ткачем - Єлизавета.

"Так, сьогодні мене оберігає особливий амулет. Ось, я напевно спочатку покажу вам, як він створювався. Це найдорожча прикраса для мене", - показала Вікторія Ткач.

Ліза випилювала з дерева невелике серце, з якого Вікторія Ткач зробила собі кулон і носить біля серця.

Раніше повідомлялося, підросла дочка Ткача з "Квартал 95" вразила зовнішністю на сімейному відпочинку: "Мала копія тата"

Також, малолітня дочка і дружина зірки "Квартал 95" Ткача змусили його кричати від страху: "Не хитайте, що ви робите"

Politeka розповідала, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач з дружиною зробили незвичайний сюрприз для дочки: реакція Лізи безцінна