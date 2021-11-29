Відома співачка і актриса, дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте вразила яскравим новорічним образом на зйомках святкової програми.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 50-річної артистки з'явилося фото з її молодшою донькою Клавою. Христина позувала в ефектній блискучій міні-сукні, а дівчинка красувалася в довгому новорічному вбранні.

"Новий рік до нас мчить, скоро все трапиться!",- підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу компліментів. Багато хто звернув увагу на те, що з віком Крістіна Орбакайте все більше стає схожа на свою зоряну матір Аллу Пугачову.

"Дві сніжинки", "Красиві! А Клава все ж татова дочка", «Христина з віком все більше на свою зоряну маму схожа стає», «це якась містика, наскільки ви схожі з Аллою», «цей наряд дійсно новорічний, яскравий і красивий", "Фото нагадало мені Аллу з Христиною, коли вони співали про щастя-птицю... Красуні», - пишуть користувачі Мережі.

Варто зазначити, що Орбакайте справді дуже схожа на свою матір. Особливо після того, як Алла Пугачова сильно схудла.

Нагадаємо, що Орбакайте запалила на танцполі з Дені: «Мама не повинна себе так поводити».

А ще Politeka писала, що Крістіна Орбакайте зізналася, що попросила у неї Клава.

Також Politeka повідомляла, що Орбакайте зачарувала фігурою в сукні з мереживом:"виглядаєш божественно".