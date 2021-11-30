Зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов засвітився разом з Олею Поляковою, яку поцілував у губи, показав, як розважається з суперблондинкою.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною вітчизняною співачкою. Зірка також брала участь у "Лізі сміху", де була тренером команди "Стоянівка". Капітаном цього колективу є Іван Люленов. В одному з випусків гуморист поцілував співачку. Тепер з'явився спільний сторіс Олі та Івана, який опублікувала Полякова у себе в Instagram.

На нових кадрах Оля була в сукні і туфлях. Поруч стояв Іван, який був у піджаку. На відео парочка танцювала під пісню Люленова.

"Їй кажуть, зірка, а я то знаю, що вона...",- звучали слова пісні.

На відео Іван взяв за руку Олю, яка присіла, танцюючи для Тіктока.

На наступному відео Полякова вже була сама. Співачка записала сторіс під ще одну пісню, залишившись в тому ж вбранні.

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