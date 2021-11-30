Євген Кошовий, Олександр Пікалов та інші зірки "Квартал 95" похвалилися своїми домашніми улюбленцями - на фото ніхто не приховував щасливих облич.

Крім роботи, зірок "Квартал 95" також об'єднує любов до тварин, пише Politeka.net. У сім'ях артистів є чотирилапі, які радують не тільки дітей, а й дорослих.

На офіційній Instagram-сторінці компанії опублікували фото артистів з сім'ями і домашніми вихованцями. На кадрах, крім улюбленців, можна побачити Олександра Пікалова з сином, Юрія Ткача з донькою і дружиною, Євгена Кошового і Степана Казаніна (справжнє ім'я – Сергій) теж з сім'ями.

"Сьогодні Міжнародний день наших молодших пухнастих друзів - домашніх тварин 🐶 🐱

Всі, у кого є маленькі улюбленці, знають, що життя без них було б не повним і не таким яскравим. Так що, подякуйте сьогодні їх, купіть що-небудь смачненьке і почухайте за вухом💛", - підписали фото автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥Я вас всіх люблю😍", " ну зі Святком😂 😂 😂", " Степан Степан навіть собаку перефарбував під колір волосся себе і сина 😂 😂 👏 Супер Фото. Молодці хлопці ❤️", " підтримую! Сім'я без пухнастого вихованця-неповна 😀", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" Казаніна підслухала розмову сина з друзями

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