Відома українська виконавиця Камалія Захур, яку називають найбагатшою співачкою України, показала, як готується зустрічати перший день зими.

Як пише Politeka.net, артистка і дружина мільярдера Мохаммада Захура поділилася атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

У пості Камалія розповіла, що найближчим часом її чекає багато роботи без вихідних.

"Сьогодні офіційно останній день осені. Попереду 3 офіційних місяці зими. Графік роботи передбачає роботу в перші 20 днів грудня без вихідних, а потім 20 днів в повні святкові дні без будь-якого робочого дня. Хотілося б, щоб випало багато снігу, але Бог його знає ...?",- поділилася своїм графіком на грудень співачка.

Вона також опублікувала миле домашнє фото. На знімку Камалія сиділа на підлозі в милому вбранні, схожому на піжаму. Перед нею валялася ціла купа всіляких ялинкових іграшок. Судячи з усього, співачка підійшла до процесу зустрічі зими вельми серйозно.

Шанувальники Камалії не змогли пройти повз.

"Клас, так по домашньому", "ялинка з мене тоді", "красуня", "Люблю", "далекосяжних планів поки немає, але ваш мені дуже до душі! Хай буде сніг!",- пишуть люди.

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