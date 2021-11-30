"Тягли цю пару як нікого раніше"

Відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма однозначно висловився про перемогу Артура Логая і Анни Кареліної у восьмому сезоні проекту.

Як пише Politeka.net, цій темі танцюрист присвятив новий пост на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, минулої неділі глядачі і судді визначилися з переможцями «Танців». Більшість підтримала актора Артура Логая і його партнерку Анну Кареліну. У своєму новому пості Яма зізнався, що вважає їх перемогу абсолютно заслуженою.

"Сезон позаду! Перемога-заслужена, як ніколи! Дякуємо всім причетним до створення свята танцю! Тільки вперед!", - написав хореограф.

Він також поділився знімком, на якому вони з дружиною позували поруч з парою переможців.

У коментарях до посту відзначився і сам "винуватець торжества" Логай.

"Дякую. Тепло і радісно читати ці слова", - написав актор.

Українці також відреагували на публікацію. При цьому не всі коментарі виявилися позитивними.

"Незаслужена перемога", "як ніколи, на вашу думку виходить інші незаслужено, дивно", "Прям як ніколи! Як ніби У інших людей немає очей. Те, що ви тягли цю пару як ніколи нікого раніше – це правда», "кращі", "Артур кращий , дуже радий що він виграв, вони з Анею неймовірні", "для мене у фіналі не було явного фаворита, мало не вперше була б рада перемозі будь-якої пари з трійки фіналістів! Гідні перемоги!",- писали люди.

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