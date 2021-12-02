Відома українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona розповіла шанувальникам про життя зі своїм бойфрендом, якого довго приховувала, а нещодавно повідомила, що вони живуть разом.
Як пише Politeka.net, 30-річна українська реп-співачка та авторка пісень Alyona Alyona (справжнє ім’я Олена Савраненко) у своєму Instagram поділилася із шанувальниками думками про ідеального чоловіка.
Так, виконавиця розповіла, що в юності вона мріяла, щоб її коханий був схожий на батька. Також Alyona Alyona розповіла, що хотіла, щоб у її чоловіка була своя думка, інтереси та характер, а також, щоб він був добрий, чуйний, смішний.
Також Alyona Alyona розповіла, що раніше вона виконувала роль мами у стосунках, однак зараз все змінилося.
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"Зараз, я дуже рада, що в моєму житті є інший чоловік, з яким ми живемо у взаємоповазі та доповнюємо один одного. Живемо так, що кожен з нас відчуває себе комфортно, а я відчуваю себе коханою", - написала Alyona Alyona.
Нагадаємо, що раніше реперка приховувала свого нового бойфренда. Однак нещодавно Alyona Alyona розповіла, що хлопця звати Денис, він із Запоріжжя і також займається репом.
Рaніше Politeka писала, що горе в родині ведучого Анатолія Анатоліча вразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Вітвицьку та інших: "Не віриться...".
Нагадаємо, що Alyona Alyona позбулася одягу і зачепила українців серйозним питанням: "Як це зазвичай буває...".
A ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona висміяла улюблений прийом українських шоу, в мережі підтримали: "Мало не посивіла".