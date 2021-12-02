У мережі опублікували анонс нового випускаючи шоу "Україна має талант", в якому боса художниця вразила суддів проекту своїм талантом.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Україна має талант" опублікували відео, яке є анонсом нового випуску. У ролику свій талант показала боса учасниця, яка виявилася художницею (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Коли дівчина вийшла на сцену, суддя шоу Ксенія Мішина зазначила, що вона боса. На це учасниця відповіла, що скоро всі побачать, чому на ній немає взуття. Виявилося, що конкурсантка художниця і малює вона босими ногами.

У ролику можна побачити реакцію суддів на виступ цієї художниці. Так, хореограф Женя Кот заявив: "Я такого в житті не бачив". А Сергій Притула сказав: "Найголовніше, щоб людина, яку ти малюєш, себе на малюнку впізнав".

Інтрига в тому, що в анонсі глядачам не показали, кого саме намалювала дівчина, проте, з реакції ведучого Григорія Решетника, можна припустити, що на портреті саме він.

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Як повідомляла Politeka, Розсерджений Притула вилаяв учасницю "Україна має талант", змусивши з ганьбою піти: "Це знущання".

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