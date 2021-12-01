Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях показала свій костюм для "Міс Світу"

Як пише Politeka.net, "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях активно веде Instagram, де ділиться багатьом цікавим. Цього разу зірка показала свій костюм для конкурсу"Міс Світу".

На фото Анна була в незвичайному костюмі. Він був з вишивкою, макою, колосків пшениці і стрічок.

"Вишитий код України-назва мого національного костюма для конкурсу "Міс Всесвіт", - написала Ганна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "краса"," це щось неймовірне"," Ого"," Вау, і ви і костюм просто шикарні"," заворожує", " він неймовірний. Перемоги вам, ви стоїте того", "Мамамія, це щось шикарне", " як красиво!!! Готовий референс для картини"," Торкнулося за саме серце. Дуже красиво і символічно"," Дуже незвично і красиво"," З розуму зійти як круто! бажаємо перемоги"," Неймовірно красиво і зі змістом!".

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