Відома співачка, телеведуча і актриса Надія Мейхер, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра", вразила зовнішністю на нових кадрах.
Як пише Politeka.net, в Instagram у артистки з'явився портрет, на якому вона показала свою природну красу, зачарувавши шанувальників. Надія Мейхер підкорила своїм розкішним волоссям і променистою посмішкою. Виглядала вона як голлівудська актриса.
У коментарях співачці залишили масу приємних слів.
"Дуже красива Надія", "Надія, що за відтінок фарби для волосся і бренд, підкажіть, будь ласка. Колір нереальний!", "Надія, ви тут схожа на Джулію Робертс", "Надія як завжди неповторна, краще за всіх", - пишуть користувачі Мережі.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Ніна Матвієнко зробила несподівану заяву про розлучення з чоловіком, якого виставила з дому: "Не дочекаєтеся"
63-річна Мадонна здивувала нескромною позою на вечірці з Дуа Ліпою: "Бідна старенька"
Жертв знову багато: після перепочинку коронавірус завдав нового удару по Одещині
Травмований суддя "Україна має талант" Кот показав, як тепер виглядає: "Вони тримають мені..."
Як відомо, крім сольної кар'єри артистка активно розвивається в різних творчих напрямках. Зірка є засновницею власного бренду одягу. Також вона знімається в кіно і бере участь в різних телепроектах.
Варто відзначити, що у Мейхер троє дітей, вона щаслива в шлюбі з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим.
Нагадаємо, що Надія Мейхер без макіяжу в приспущеній сукні вразила талантом: кадри.
Як повідомляла Politeka, Мейхер вразила зовнішністю в 16 років на тлі ровесниць: "Далекий 1998-й".
Також Politeka писала, що Мейхер дала життєву пораду українцям: "промовчати, щоб...".