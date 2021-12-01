Відома співачка, телеведуча і актриса Надія Мейхер, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра", вразила зовнішністю на нових кадрах.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артистки з'явився портрет, на якому вона показала свою природну красу, зачарувавши шанувальників. Надія Мейхер підкорила своїм розкішним волоссям і променистою посмішкою. Виглядала вона як голлівудська актриса.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів.

"Дуже красива Надія", "Надія, що за відтінок фарби для волосся і бренд, підкажіть, будь ласка. Колір нереальний!", "Надія, ви тут схожа на Джулію Робертс", "Надія як завжди неповторна, краще за всіх", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, крім сольної кар'єри артистка активно розвивається в різних творчих напрямках. Зірка є засновницею власного бренду одягу. Також вона знімається в кіно і бере участь в різних телепроектах.

Варто відзначити, що у Мейхер троє дітей, вона щаслива в шлюбі з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим.

Нагадаємо, що Надія Мейхер без макіяжу в приспущеній сукні вразила талантом: кадри.

Як повідомляла Politeka, Мейхер вразила зовнішністю в 16 років на тлі ровесниць: "Далекий 1998-й".

Також Politeka писала, що Мейхер дала життєву пораду українцям: "промовчати, щоб...".